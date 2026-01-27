Presto la nuova biblioteca Sono partiti i lavori in sede | Sarà polo della cultura

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per la nuova sede della biblioteca comunale di Agliana, che diventerà un polo culturale della città. Il cantiere è stato avviato recentemente e l’amministrazione comunale, con il sindaco Luca Benesperi, ha annunciato con soddisfazione questo importante progetto di sviluppo culturale.

Sono iniziati i lavori per la nuova sede della biblioteca comunale di Agliana. Il cantiere è stato allestito nei giorni scorsi e il sindaco, Luca Benesperi, l’ha annunciato con soddisfazione. "Abbiamo dovuto aspettare più di quattro mesi per il via libera dalla Provincia – ha informato -, tutto era fermo per la burocrazia. Il 20 gennaio, finalmente il cantiere è stato allestito e quello che sarà il più bello e grande polo culturale di Agliana – ha affermato – sta prendendo vita. In sei mesi il cantiere sarà completato e avremo degli spazi nuovi, moderni e funzionali per accogliere il patrimonio librario di circa 40mila volumi e per dare ad Agliana la biblioteca che si merita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

presto la nuova biblioteca sono partiti i lavori in sede sar224 polo della cultura

© Lanazione.it - Presto la nuova biblioteca. Sono partiti i lavori in sede: "Sarà polo della cultura"

Approfondimenti su Biblioteca Agliana

Sono partiti i lavori per la nuova biblioteca nell'area dell'ex cotonificio: il progetto da 2,6 milioni

Museo Stibbert: inaugurata la nuova sede della Biblioteca alle Scuderie

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Biblioteca Agliana

Argomenti discussi: Presto la nuova biblioteca. Sono partiti i lavori in sede: Sarà polo della cultura; Il municipio di Guidizzolo presto sotto la torre civica; La nuova vita dell'ex ospedale Monna Tessa: presto un nuovo studentato a Firenze; Anche villa Naldi può andare a nozze.

presto la nuova bibliotecaPresto la nuova biblioteca. Sono partiti i lavori in sede: Sarà polo della culturaSaranno ristrutturati i locali ex Coop: investimento di oltre 800mila euro. Il sindaco Benesperi: Uno spazio moderno che accogloerà 40mila libri. lanazione.it

presto la nuova bibliotecaDentro la biblioteca che aprirà a palazzo Santa Croce il nuovo polo culturale di CuneoPartito a fine 2024 come un ciclo di conferenze che portava a Cuneo una selezione delle best practice di biblioteche a livello internazionale cui la nuova biblioteca civica in palazzo Santa Croce pote ... lastampa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.