Vigilanza Rai bloccata in Senato scoppia il putiferio Floridia M5s | Dal centrodestra violenza inaccettabile – Video

In aula al Senato si sono registrati momenti di tensione durante l’esame del decreto Sicurezza. La discussione ha coinvolto senatori di diversi schieramenti, con interventi che hanno acceso il dibattito. Nel frattempo, la vigilanza della Rai è stata bloccata, generando scontri tra i presenti. Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato la situazione parlando di violenza inaccettabile da parte del centrodestra.

Scintille a Palazzo Madama all’inizio dell’esame del decreto Sicurezza dopo che senatori delle opposizioni hanno sollevato la questione della riforma Rai (prevista inizialmente in discussione oggi in Aula) citando il richiamo fatto ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul fatto che “è inaccettabile” che la Commissione di Vigilanza non sia in grado di esercitare i suoi compiti. All’intervento della senatrice del M5s, Barbara Floridia, che guida la commissione di Vigilanza Rai, ha replicato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli che stava presiedendo l’Aula, dicendo che la questione non era all’ordine del giorno. A...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vigilanza Rai bloccata, in Senato scoppia il putiferio. Floridia (M5s): “Dal centrodestra violenza inaccettabile” – Video Notizie correlate Leggi anche: Vigilanza Rai bloccata, Floridia (M5s): “Situazione mai vista. Salire sui tetti? La rivoluzione sarebbe entrare in Aula per lavorare” Leggi anche: Floridia (M5s): “Blocco Vigilanza Rai è problema istituzionale”. Conte: “Sul referendum è come giocare partita senza arbitro” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mattarella: Inaccettabile che la commissione di Vigilanza non possa esercitare i suoi compiti; Vigilanza Rai, Mattarella condanna lo stallo: Inaccettabile che la Commissione non possa esercitare i suoi compiti; Vigilanza Rai, il Colle in campo dopo l’ennesima fumata nera in Commissione: Situazione inaccettabile; Mattarella ai giovani giornalisti: Rimarcare i confini tra vero e falso. Rai, Ronzulli interrompe Floridia sulle parole di Mattarella: «Non è nell’ordine dei lavori»La presidente della commissione Vigilanza ha provato a riportare il monito del capo dello Stato sullo stallo in commissione Vigilanza. Per la vicepresidente, parole non attinenti all’ordine del giorno ... editorialedomani.it Vigilanza Rai, il Colle in campo dopo l’ennesima fumata nera in Commissione: Situazione inaccettabileSecondo intervento del Quirinale sullo stallo della Vigilanza Rai. Floridia chiama tutti i partiti a collaborare ... lanotiziagiornale.it Anche l’audizione di Giampaolo Rossi non è servita a nulla. La situazione in commissione di Vigilanza Rai non si sblocca, con la maggioranza che continua a dire no a tutto e a impedire la ripresa dei lavori. Così ieri c’è stato l’intervento del presidente della R - facebook.com facebook