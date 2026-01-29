Floridia M5s | Blocco Vigilanza Rai è problema istituzionale Conte | Sul referendum è come giocare partita senza arbitro

La Commissione di Vigilanza Rai resta bloccata da più di un anno, secondo le parole di Floridia del Movimento 5 Stelle. La causa, spiega, è un ricatto della maggioranza che impedisce di far funzionare l’organismo di controllo. Floridia definisce questa situazione come una ferita democratica gravissima, un vero vulnus per il sistema istituzionale. Conte, invece, paragona la situazione a una partita di calcio senza arbitro, sottolineando quanto sia difficile portare avanti le decisioni senza un organismo che faccia da garante. La polemica resta aperta, mentre la Rai continua a vivere questa

“Stiamo subendo una ferita democratica gravissima, un vunlus mai visto. Da un anno, la Commissione di Vigilanza Rai è bloccata per un ricatto della maggioranza”. A parlare è la presidente della Commissione, la 5 stelle Barbara Floridia, a margine del convegno ‘Le sfide dell’informazione’ organizzato dalla stessa Floridia. “Questa non è più una questione politica, di maggioranza e minoranza, del votare o non votare Agnes, cioè la presidente proposta da Forza Italia come presidente della Rai, il Consiglio di amministrazione funziona, qui il tema è istituzionale” conclude. Anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto, con i cronisti, sul tema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Commissione di Vigilanza Rai si prepara a una seduta straordinaria, sospesa da oltre un anno a causa di ostilità politiche.

Oggi alla Camera si è svolta una riunione dei capigruppo delle opposizioni in Commissione di Vigilanza Rai.

