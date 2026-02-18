Vigilanza Rai bloccata Floridia M5s | Situazione mai vista Salire sui tetti? La rivoluzione sarebbe entrare in Aula per lavorare

Barbara Floridia, membro del M5s, denuncia che la vigilanza Rai è bloccata a causa della paralisi creata dalla maggioranza di governo. La parlamentare definisce la situazione “mai vista prima” e scherza sulla possibilità di salire sui tetti come simbolo di protesta. Invece di protestare in modo eclatante, Floridia suggerisce che il modo più efficace per cambiare le cose sarebbe entrare in Aula e lavorare. Durante un convegno a Milano, organizzato dall’eurodeputato Gaetano Pedullà, Floridia ha spiegato che questa crisi istituzionale sta impedendo alla commissione di svolgere il suo ruolo.

"Una violenza istituzionale". Ospite del convegno sulla libertà di stampa organizzato a Milano dall'eurodeputato Gaetano Pedullà (The Left – M5s), la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia usa queste parole per descrivere l'atteggiamento della maggioranza di governo che da oltre un anno sta paralizzando l'attività della commissione. Ma per il Movimento 5 stelle non sembra essere più l'ora di salire sui tetti in segno di protesta come accadeva 13 anni fa. "Una volta per fare sentire la nostra voce salivamo sui tetti – commenta la presidente Floridia – adesso la rivoluzione sarebbe entrare in una commissione per riuscire a lavorare".