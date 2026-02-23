Tamara Ricci è morta la giovane mamma di Corchiano non ce l' ha fatta | la malattia affrontata con amore e coraggio

Tamara Ricci è morta dopo aver combattuto con determinazione contro un tumore raro delle vie biliari. La giovane mamma di 34 anni di Corchiano ha affrontato la malattia con grande coraggio, sostenuta dall’amore della sua famiglia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel paese, dove tutti conoscevano la sua forza e il sorriso. La comunità piange la perdita di una donna che ha lottato fino all’ultimo respiro.

Corchiano piange Tamara Ricci, giovane mamma di 34 anni, scomparsa dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il colangiocarcinoma, una rara e aggressiva forma di tumore delle vie biliari. A esprimere il proprio dolore è la Croce Rossa di Corchiano, di cui fa parte la madre di Tamara, Rossella Togni:"Cara Rossella, siamo al tuo fianco. In questi anni ci hai insegnato cosa significa aiutare gli altri; oggi siamo noi a voler stringere te in un abbraccio infinito. Tutti i volontari della CRI di Corchiano piangono con te e pregano per la tua famiglia. Ciao Tamara, che la terra ti sia lieve." La storia di Tamara è una vicenda di dolore, ma anche di amore e straordinaria determinazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leo Dell’Orco racconta l'amore con Giorgio Armani: «È stata una storia bella e tosta. Gli ultimi mesi della malattia sono stati durissimi, ha capito subito che questa volta non ce l’avrebbe fatta»Leo Dell’Orco condivide il ricordo di Giorgio Armani, scomparso a settembre, descrivendo il loro legame come una storia intensa e significativa.

Qualche scatto che mi avete inviato dei cieli meravigliosi di stamattina all'alba. Ermes Galli (Marina di Ravenna) Tamara Be (Forlì) Monica Ricci (Forlì) Clara Mosconi (Selvapiana) - facebook.com facebook