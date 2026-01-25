Un presepe in ogni casa Premiazione e festa a Sant’Anna con l’arcivescovo Giulietti

Si è svolta ieri presso l’oratorio di Sant’Anna la premiazione del concorso

La premiazione del concorso " Un presepe in ogni casa " si è svolta ieri pomeriggio all’oratorio parrocchiale di Sant’Anna, alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti. Organizzata in occasione del Natale 2025 dall’associazione lucchese "Amici del Presepe", con l’adesione dell’Arcidiocesi di Lucca e dell’associazione culturale "Scuola e libertà", l’iniziativa ha visto una notevole partecipazione e alla fine sono stati ammessi e valutati 102 presepi di cui 59 per la categoria singoli e famiglie, 14 per la categoria chiese e comunità religiose, 4 per la categoria scuole e istituti d’istruzione, 4 per la categoria associazioni, gruppi e circoli, 12 per la categoria ospedali e case di riposo, 6 per la categoria giardini, piazze e strade, 4 per la categoria video e animazioni relative alla scena della Natività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

