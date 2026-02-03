Festa di Carnevale a Carignano con pentolaccia e premiazione delle migliori maschere

Il Carnevale a Carignano si anima mercoledì pomeriggio con una festa in piazza. Il Civ Carignano ha organizzato una giornata ricca di giochi e divertimento, con una pentolaccia per i bambini e una premiazione delle maschere più originali. L’appuntamento è in piazza a partire dalle 16:30, e l’intera comunità è invitata a partecipare.

Il Civ Carignano organizza la Festa di Carnevale, nella giornata di mercoledì 11 febbraio dalle 16:30 in piazza Carignano. Divertimento per grandi e piccini con l'immancabile pentolaccia e la premiazione delle tre maschere più belle.Info sulla pagina Facebook CIV Carignano Genova.

