Balenottera morta nel porto di Napoli | il cetaceo trovato senza vita dopo giorni di avvistamenti

Una balenottera è stata trovata senza vita nel porto di Napoli dopo aver attirato l’attenzione di cittadini, turisti e operatori marittimi nei giorni scorsi. Il cetaceo, che era stato avvistato più volte nelle acque del porto, è stato rinvenuto morto e senza vita in quella che sembra essere stata la sua ultima presenza nella zona.

È morta la balenottera che nei giorni scorsi aveva fatto il suo ingresso nel porto di Napoli, attirando l'attenzione di cittadini, turisti e operatori marittimi. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, 28 febbraio, attraverso un post pubblicato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, accompagnato da un video che mostra il giovane cetaceo privo di vita. "Purtroppo è morta la balenottera che era entrata nel porto di Napoli», si legge nel messaggio condiviso online. L'episodio aveva suscitato grande curiosità e preoccupazione, vista la presenza insolita dell'animale in un'area ad alta intensità di traffico marittimo. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.