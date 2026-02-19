Board of Peace Tajani | L' Italia non può restare ai margini del processo di pace a Gaza – Il video

Il ministro degli Esteri Tajani ha dichiarato che l’Italia non può restare ai margini del processo di pace a Gaza, a causa della crescente preoccupazione internazionale. Durante una riunione con altri Paesi europei, molti partecipano come osservatori, mentre l’Italia si distingue per il suo silenzio. Tajani ha insistito sulla necessità di un ruolo attivo dell’Italia per aiutare a trovare una soluzione concreta al conflitto. La richiesta di coinvolgimento diretto si fa sempre più forte tra le mura di politica internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 Assolutamente no, l'Italia non può restare ai margini. Abbiamo visto che Paesi come la Germania, il Regno Unito, la Norvegia, tanti altri Paesi europei partecipano da osservatori a questa riunione dove si parla del futuro di Gaza. Noi lavoriamo per la pace, non si tratta di stare a favore di uno contro qualcun altro. Noi lavoriamo esclusivamente per la pace. Il punto per noi è la pace è anche i nostri interessi nazionali in quell'area. Quindi noi partecipiamo per costruire pace, per lavorare e come abbiamo sempre fatto in questi anni per aiutare la popolazione palestinese con l'obiettivo di avere due popoli e due Stati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

