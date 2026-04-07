Carlos Alcaraz risponde a Sinner | travolge Baez a Montecarlo la lotta per il n1 promette scintille

Alcaraz ha ottenuto una vittoria netta contro Baez al torneo di Montecarlo, mentre Sinner ha iniziato il suo percorso battendo Ugo Humbert. La competizione tra i due tennisti si fa più serrata, con entrambi pronti a giocarsi il primato nel ranking mondiale. La sfida tra i due continua a suscitare interesse tra gli appassionati di tennis.

Carlos Alcaraz ha risposto brillantemente a Jannik Sinner, che ha esordito al Masters 1000 di Montecarlo con una schiacciante vittoria contro il francese Ugo Humbert. Il fuoriclasse altoatesino ha dettato legge con un nitido 6-3, 6-0 e il formidabile spagnolo ha replicato con un altrettanto schiacciante 6-1, 6-3 contro l’argentino Sebastian Baez, qualificandosi così agli ottavi di finale sulla terra rossa del Principato. Il campione in carica del torneo è tornato in campo dopo aver perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro il russo Daniil Medvedev e i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami contro lo statunitense Sebastian Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz risponde a Sinner: travolge Baez a Montecarlo, la lotta per il n.1 promette scintille

Alcaraz sfida Baez a Montecarlo: in gioco il trono mondialeCarlos Alcaraz esordisce oggi, 7 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando Sebastian Baez.

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Tocca a Carlos Alcaraz! Il campione in carica inizia il suo percorso sfidando Sebastian Baez. x.com

JANNIK CHIAMA CARLOS Come affermato da Sinner stesso, il percorso per arrivare fino in fondo a Monte-Carlo non sarà semplice, ma la voglia dei due campioni di tornare ad affrontarsi è tanta #Tennis #Sinner #Alcaraz #RolexMastersMonteCarlo # - facebook.com facebook