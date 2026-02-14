Rufina sfida Montagnano E il derby promette scintille

Rufina ha deciso di sfidare Montagnano in un derby che promette emozioni forti. La partita si gioca sabato, perché le squadre vogliono arrivare bene alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì. Per questo motivo, entrambe hanno preferito anticipare l’incontro, lasciando spazio alle semifinali.

Un altro sabato di anticipi che stavolta coinvolgono Rufina e Lebowski per permettere il regolare svolgimento dei loro impegni di semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì. Gare nel girone C valide per la 7ª giornata di ritorno alle ore 15. Audax Rufina-Montagnano (arbitro Magherini di Prato). Weekend ad alta tensione per gli uomini di Alessandro Francini, chiamati ad affrontare il Montagnano per difendere il primato in classifica dall'assalto del Casentino Academy. Con il pensiero inevitabilmente rivolto all'impegno di Coppa, la sfida diventa un sottile gioco di incastri: la capolista dovrà gestire le energie per blindare la vetta senza perdere di vista l'obiettivo di mercoledì.