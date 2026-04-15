VIDEO | Incendia un furgone perché parcheggiato troppo vicino casa | 53enne denunciato

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri di Randazzo con l’accusa di aver dato fuoco a un furgone che, a suo dire, era parcheggiato troppo vicino alla sua abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è seguito alla visione di un video che documentava il gesto. L’indagato è ora in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti.

I carabinieri della stazione di Randazzo hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un uomo di 53 anni, residente nel comune etneo, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio doloso. L'attività investigativa ha preso avvio da una segnalazione al numero unico di emergenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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