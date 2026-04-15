Un uomo di 53 anni è stato denunciato dopo aver dato fuoco a un furgone, spiegando di averlo fatto perché si trovava troppo vicino alla sua abitazione. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto tempestivamente dopo la chiamata al 112, che ha segnalato l'incendio. Sul posto sono intervenuti i militari per mettere in sicurezza la zona e accertare la dinamica dell'episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento rapido dopo l’allarme al 112. I Carabinieri della stazione di Randazzo sono riusciti a identificare e denunciare un uomo di 53 anni, residente in paese, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento mediante incendio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112 per un principio di incendio che aveva coinvolto un furgone parcheggiato in una zona periferica. Le fiamme partite da una ruota. Giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, i militari hanno accertato che il rogo aveva avuto origine in prossimità della ruota posteriore destra del mezzo, per poi estendersi progressivamente al resto del veicolo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Randazzo, dà fuoco al furgone perché “troppo vicino casa”: denunciato 53enne

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