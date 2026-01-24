Scoperto mentre tenta di rubare nelle auto scappa Poi minaccia di buttarsi da un condominio

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Burana nella sera del 22 gennaio, con l’accusa di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia di suicidio. L’uomo, sorpreso mentre tentava di sottrarre oggetti dalle auto, è fuggito e ha successivamente minacciato di buttarsi da un condominio. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di placare la situazione e di procedere con l’arresto.

Tentato furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: questi sono solamente alcuni dei reati contestati dai carabinieri di Burana a un 20enne del posto, arrestato la sera del 22 gennaio. Verso le 21.30, infatti, all'Arma è giunta una segnalazione riguardante un soggetto.

