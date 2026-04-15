Viale peggiorano le infiltrazioni del cavalcavia

Le infiltrazioni d’acqua sul cavalcavia di viale della Vittoria sono peggiorate, nonostante siano trascorsi meno di tre anni da quando è stato ristrutturato. La situazione si è aggravata nel tempo, causando possibili preoccupazioni sulla stabilità della struttura. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito se siano stati adottati interventi per risolvere il problema o se si prevedano interventi futuri.

Si sono aggravate le infiltrazioni d’acqua sul cavalcavia di viale della Vittoria, rimesso a nuovo nemmeno tre anni fa. La denuncia arriva dalla lista civica Per Jesi: "Il cavalcavia, a poco più di due anni dalla ristrutturazione, presenta gravi criticità che non possono essere ignorate. Così come le infiltrazioni in strutture quali la palestra Carbonari e la bocciofila di via La Malfa: non risultano episodi isolati, ma segnali che richiedono interventi risolutivi, non solo ipotesi teoriche". L’attacco della civica si estende poi alla gestione urbana complessiva: "Per non parlare delle cosiddette sperimentazioni sulla viabilità: dagli incroci con spartitraffico provvisori lasciati lì da più di tre anni (via Radiciotti-via Sanzio), alle rotatorie ’lunari’ (via Paradiso, ndr).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale, peggiorano le infiltrazioni del cavalcavia Novara, al via i lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso (in parte)Da domani, per quattro fine settimana, viale Manzoni sarà chiuso per i lavori sul cavalcavia Porta Milano. Leggi anche: Al via l'ultima fase dei lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso per un mese nei week end