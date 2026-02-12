Al via l' ultima fase dei lavori sul cavalcavia Porta Milano | viale Manzoni chiuso per un mese nei week end

Al via l’ultima fase dei lavori sul cavalcavia Porta Milano. Da sabato 21 febbraio, viale Manzoni sarà chiuso al traffico nei fine settimana per circa un mese. Durante i giorni feriali, invece, si circolerà a senso unico alternato. La città si prepara a questa nuova fase, che potrebbe causare disagi ai pendolari e agli automobilisti che quotidianamente attraversano la zona.

Il cantiere prenderà il via sabato 21 febbraio. Nei giorni feriali su viale Manzoni sarà attivo il senso unico alternato Secondo quanto comunicato dal Comune, infatti, i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del cavalcavia partiranno sabato 21 febbraio e si concluderanno, almeno in teoria (meteo permettendo), il 31 marzo. A partire da sabato 21 febbraio, ogni sabato e domenica fino al 29 marzo, dalle ore 7 di sabato alle ore 21 di domenica, sarà prevista la chiusura totale di viale Manzoni per consentire le fasi di lavorazione. Dal lunedì al venerdì, invece, per le prime tre settimane, la circolazione sarà modificata con senso unico alternato di marcia regolato da semaforo temporaneo di cantiere e da movieri.🔗 Leggi su Novaratoday.it

