Viabilità cittadina vinta la sfida internazionale del Vinitaly

L’edizione di quest’anno di Vinitaly si è conclusa con un risultato positivo anche per la viabilità cittadina. Le strategie messe in atto per gestire il flusso di visitatori hanno permesso di mantenere sotto controllo il traffico e facilitare gli spostamenti durante l’evento. La gestione stradale ha incontrato l’approvazione di chi ha partecipato alla manifestazione, confermando l’efficacia delle soluzioni adottate per accogliere le migliaia di persone che sono arrivate in città.

L'edizione di quest'anno di Vinitaly si è chiusa con un bilancio estremamente positivo anche sul fronte della gestione stradale, confermando l'efficacia delle strategie adottate per accogliere le migliaia di visitatori giunti in città. Nella centrale operativa di Lungadige Galtarossa è stato.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate La sfida vinta del galletto di cittàHo saputo che è sparito il gallo che in zona Andrea Costa cantava spesso senza distinguere troppo tra giorno e notte e suscitando una controversa... Fontana:? “La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano pace”VERONA – “Purtroppo questa notte non c’è stata nessuna buona notizia sul conflitto in Iran e vorrei rilanciare da questo palco quanto hanno detto sua... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Vivicittà, la carica dei 500 in centro ad Ancona: agonisti, amatori e pure magistrati. Vincono Bianchi e Mezzelani. Viabilità cittadina, vinta la sfida internazionale del VinitalyIl piano del Comune ha abbattuto la sosta selvaggia. E il sindaco Tommasi ha promosso la gestione con un 9 in pagella ... veronasera.it Emergenza ghiaccio: ripristinata la piena viabilità cittadinaNella giornata di ieri è stata fronteggiata l’emergenza ghiaccio causata dalle temperature rigide registrate durante la notte tra mercoledì e giovedì e nelle prime ore del mattino, che hanno toccato ... ilrestodelcarlino.it