Durante una manifestazione a Verona, un rappresentante ha affermato che la vetrina internazionale del Vinitaly dovrebbe essere un luogo di relazioni che promuovano la pace. Ha inoltre commentato che nella notte non ci sono state notizie positive riguardo al conflitto in Iran. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di attenzione globale verso le tensioni internazionali.

VERONA – “Purtroppo questa notte non c’è stata nessuna buona notizia sul conflitto in Iran e vorrei rilanciare da questo palco quanto hanno detto sua Santità, Leone XIV e più di una volta il nostro presidente della Repubblica Mattarella: un appello per la pace che non è solo una questione morale importantissima, ma è anche una questione che va anche ad influire su dinamiche economiche e sulle relazioni fra i vari paesi. La guerra non crea soluzioni, crea maggiore povertà, maggiori conflitti sociali e quindi maggiori guerre paradossalmente”. Lo ha detto intervenendo al Vinitaly il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. “La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere un luogo di relazioni che creano diplomazia, che creano pace, risoluzione dei conflitti per via pacifica.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fontana:? “La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano pace”

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