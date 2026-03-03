La sfida vinta del galletto di città

In zona Andrea Costa, il gallo che cantava frequentemente senza distinzione tra giorno e notte è scomparso. La sua assenza ha generato una certa sorpresa tra i residenti, che si erano ormai abituati al suo canto continuo. La notizia della sua sparizione si diffonde tra la comunità, suscitando interrogativi e discussioni tra chi lo ascoltava regolarmente.

Ho saputo che è sparito il gallo che in zona Andrea Costa cantava spesso senza distinguere troppo tra giorno e notte e suscitando una controversa curiosità tra gli abitanti. Da tempo era stata notata la sua presenza ma nessuno ne ha rivendicato la proprietà. Spero che sia ancora vivo e che qualcuno disturbato dal suo canto non gli abbia tirato il collo. Resta un mistero capire come sia arrivato tra le case di questo quartiere. Vittoria Fantini Risponde Beppe Boni Tutti tranquilli il gallo di città è sparito ma è salvo. Dopo settimane di proteste per il suo canto continuo, di giorno e di notte, è dovuta intervenire la polizia municipale che lo ha catturato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

