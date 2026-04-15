La Camera ha approvato lo scudo per Giusi Bartolozzi, mentre il procedimento legale nei suoi confronti procede. Il processo è stato programmato per il 17 settembre, anche se la definizione delle procedure sembra essere ancora in corso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che coinvolge la persona in questione, con la data di inizio fissata, ma senza ulteriori dettagli sullo stato attuale dell'iter legale.

Il procedimento verso Giusi Bartolozzi (foto) si allontana, nonostante una data già fissata per l’inizio del processo il 17 settembre. Prima di quel giorno nuovi sviluppi nella partita giocata dall’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia potrebbero cambiare le carte in tavola. A partire dal ricorso alla Consulta, per il quale la Camera ha dato in queste ore il via libera alla richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Roma per il ruolo avuto da Bartolozzi nell’affaire Almasri, il generale libico accusato di torture e stupri dalla Cpi, arrestato in Italia e subito rimpatriato. Bartolozzi è imputata per false informazioni al pubblico ministero, ma un’eventuale pronuncia della Corte costituzionale in suo favore potrebbe tradursi in uno scudo processuale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Via libera della Camera allo scudo per Bartolozzi. Processo fissato per il 17 settembre

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