Ok del Senato alla fiducia sul decreto Pnrr è legge
Il Senato ha approvato con fiducia il decreto dedicato all'attuazione del Pnrr, confermando la sua adesione alla proposta del governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'aula, che ha dato il via libera alla legge. La discussione in aula si è conclusa con questa conferma, rendendo il decreto legge ufficialmente in vigore.
L'aula del Senato ha confermato la fiducia, chiesta dal governo, sul decreto per l'attuazione del Pnrr. Il provvedimento ha avuto 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Il decreto, approvato con la fiducia anche alla Camera il 9 aprile scorso, è quindi ora convertito in legge.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novitàArriva il via libera anche al Senato: il decreto Ucraina, senza modifiche, passa anche a Palazzo Madama e diventa legge.
Dl Milleproroghe 2026, Camera vota la fiducia con 177 sì: il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzoL'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Decreto Bollette, ok del Senato a fiducia: il provvedimento diventa legge. Cosa sapere; Ok del Senato al dl bollette, è legge; Ok del Senato (con voto di fiducia) al decreto Bollette. Le opposizioni: La destra ci chiede di prendere o lasciare, ma è un provvedimento nato vecchio; Decreto Bollette approvato: bonus da 115€ solo per redditi con ISEE fino a 9.794€.
Ok del Senato alla fiducia sul decreto Pnrr, è legge(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'aula del Senato ha confermato la fiducia, chiesta dal governo, sul decreto per l'attuazione del Pnrr. Il provvedimento ... notizie.tiscali.it
Dl Bollette, ok del Senato a fiducia: il provvedimento diventa leggeL'Aula del Senato ha approvato con 102 voti a favore, 64 contrari e 2 astenuti, il dl bollette che prevede una serie di misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas, contenute ne ... tg24.sky.it
Forza Italia cambia i capigruppo: dopo Gasparri, salta anche Paolo Barelli Dopo Maurizio Gasparri al Senato, Forza Italia cambia anche il capogruppo alla Camera: Paolo Barelli è stato costretto a lasciare il suo incarico a Montecitorio. Fedelissimo del minist - facebook.com facebook
#LavoriParlamentari oggi in #Senato In Aula ore 9 - Seduta n. 409 senato.it/lavori/assembl… Diretta webtv.senato.it/webtv/assemble… Nelle Commissioni Agenda senato.it/lavori/agenda-… #SenatoTV webtv.senato.it/webtv x.com