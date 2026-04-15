Ok del Senato alla fiducia sul decreto Pnrr è legge

Il Senato ha approvato con fiducia il decreto dedicato all'attuazione del Pnrr, confermando la sua adesione alla proposta del governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'aula, che ha dato il via libera alla legge. La discussione in aula si è conclusa con questa conferma, rendendo il decreto legge ufficialmente in vigore.