Ok del Senato alla fiducia sul decreto Pnrr è legge

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato con fiducia il decreto dedicato all'attuazione del Pnrr, confermando la sua adesione alla proposta del governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'aula, che ha dato il via libera alla legge. La discussione in aula si è conclusa con questa conferma, rendendo il decreto legge ufficialmente in vigore.

L'aula del Senato ha confermato la fiducia, chiesta dal governo, sul decreto per l'attuazione del Pnrr. Il provvedimento ha avuto 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Il decreto, approvato con la fiducia anche alla Camera il 9 aprile scorso, è quindi ora convertito in legge.🔗 Leggi su Lanazione.it

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