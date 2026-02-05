Bando regionale per finanziare gli hub urbani Confesercenti propone il centro storico | Così stimoliamo nuove aperture

La Regione ha appena aperto un nuovo bando per finanziare gli hub urbani, e Confesercenti propone di puntare sul centro storico. L’associazione spiega che questo può rappresentare un passo importante contro la desertificazione commerciale, un problema sempre più evidente nei quartieri cittadini. Ora si attende di vedere quali progetti saranno scelti e come le attività locali potranno beneficiare di questa opportunità.

Dopo Forlimpopoli e Meldola, anche Forlì punta al marchio regionale: "Se venisse concretizzato, rappresenterebbe un importante strumento per generare opportunità" “Accogliamo con favore la pubblicazione del bando per il finanziamento dell’attività degli hub urbani e di prossimità che può diventare un aiuto concreto contro il fenomeno della desertificazione commerciale che molto preoccupa la nostra Associazione”. È quanto afferma Dario Domenichini, presidente di Confesercenti Emilia Romagna a commento della pubblicazione del bando della Regione che mette a disposizione degli hub 14 milioni di euro per le attività di promozione e valorizzazione dei percorsi commerciali e dei centri urbani.🔗 Leggi su Forlitoday.it

