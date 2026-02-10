sviluppo del territorio dal consiglio di coreglia via libera al piano operativo

Il consiglio comunale di Coreglia Antelminelli ha dato il via libera al nuovo piano operativo. Durante l’ultima seduta, tutti i consiglieri hanno approvato all’unanimità le osservazioni e le controdeduzioni. Ora il piano diventa ufficiale e potrà essere messo in pratica per lo sviluppo del territorio, coinvolgendo anche gli altri comuni dell’area.

Il consiglio comunale di Coreglia Antelminelli, durante l’ultima seduta, ha approvato all’unanimità le osservazioni e le controdeduzioni al Piano operativo intercomunale che riguarda anche i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Pescaglia. A elencare le controdeduzioni al piano, che per quanto riguarda il Comune di Coreglia Antelminelli sono state 73, è stato l’assessore all’urbanistica del comune di Coreglia Antelminelli, Barbara Gonnella. "Il corposo numero delle osservazioni – ha spiegato nel suo intervento l’assessore Gonnella – nasce da un percorso partecipativo portato avanti sul territorio, attraverso incontri che hanno visto il coinvolgimento attivo di professionisti e cittadini finalizzati a trovare insieme risposte e soluzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il consiglio comunale di Barga ha dato il via libera al piano operativo intercomunale, dopo aver esaminato e risposto alle ottanta osservazioni arrivate da altri comuni.

