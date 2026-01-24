Oggi, sabato 24 gennaio, alle 15, torna TV Talk con Monica Maggioni, Luca Bizzarri e Pietro Castellitto tra gli ospiti. La trasmissione, condotta da Mia Ceran, propone un approfondimento sulle tematiche televisive attuali, offrendo spunti di riflessione e analisi critica del panorama televisivo italiano. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere meglio il mondo della televisione e le sue dinamiche.

Mia Ceran torna oggi, sabato 24 gennaio, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma di analisi televisiva, in onda alle 15.00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 24 gennaio 2026. In apertura, come sempre, l’analisi dell’attualità: dalla questione della Groenlandia fino al tema dei giovani violenti nelle scuole. Mia Ceran ne parlerà con Monica Maggioni, conduttrice di In Mezz’Ora, Massimo Cirri, psicologo e conduttore di Caterpillar, e Anna Bisogno, storica della televisione. Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripercorre i momenti TV più commentati della settimana, l’attore comico Luca Bizzarri si soffermerà sul debutto in prima serata di Striscia la Notizia: come si adatta un programma quotidiano al linguaggio della prima serata? La puntata proseguirà con un focus sulle grandi serate evento, a partire dall’omaggio di Fabio Fazio a Ornella Vanoni, tra celebrazione collettiva, memoria culturale e spettacolo televisivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

TV Talk: Monica Maggioni, Luca Bizzarri e Pietro Castellitto tra gli ospiti

