Nella zona di via dei Gordiani, le forze dell’ordine hanno recentemente condotto diverse operazioni di polizia che hanno portato alla luce attività criminali radicate nel quartiere. Questi interventi evidenziano come i tentativi di integrazione e di riqualificazione siano messi a dura prova dalla presenza di gruppi di ladri e criminali che operano nella zona. La situazione rappresenta una sfida concreta per le autorità locali e le forze di sicurezza.

Le recenti operazioni di polizia condotte nel campo di via dei Gordiani hanno messo in luce una realtà criminale che mette seriamente in discussione il percorso di integrazione avviato dalla Capitale. Sebbene l’obiettivo amministrativo sia stato quello di trasformare i centri abitativi temporanei in percorsi di inclusione sociale, le indagini hanno rivelato la presenza di reti dedite al furto di batterie all’interno della struttura, segnando un punto di rottura con le speranze di un modello abitativo evoluto. L’illusione del superamento e la realtà del controllo territoriale. Per un lungo periodo, l’amministrazione capitolina ha cercato di gestire l’instabilità cronica legata ai presidi rom attraverso un piano strutturato volto a eliminare la natura permanente dei campi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via dei Gordiani: il piano d’integrazione fallisce sotto i colpi dei ladri

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