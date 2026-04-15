Dal sogno dell' integrazione all' inferno delle batterie di ladri Il tracollo del campo rom di via dei Gordiani

Negli ultimi anni, Roma ha cercato di chiudere i campi rom presenti in città con un progetto volto a trasformarli in soluzioni abitative temporanee e integrate. Tuttavia, il campo di via dei Gordiani ha subito un drastico peggioramento, con numerosi furti e danneggiamenti che hanno trasformato la zona in un'area difficile da gestire. La situazione ha portato a un aumento di tensioni tra le forze dell'ordine e gli abitanti delle zone limitrofe.

Roma ha intrapreso negli ultimi anni un percorso strutturato per il superamento dei campi rom. Un piano che dovrebbe, almeno nelle intenzioni, porre fine all'idea dei campi come soluzione abitativa permanente dando spazio al principio dell'inclusione. In questo senso il campo di via dei Gordiani.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivaliNella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha... Campo rom di via dei Gordiani, danno fuoco a tre baracche e nella fuga investono una donna e un poliziottoRogo dopo una lite tra famiglie nel campo rom di via dei Gordiani: evacuate 100 persone.