Proprietaria al piano di sotto Razzia dei ladri in camera da letto

I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio nella villa di Davide Macchi, imprenditore di Varese. Sono riusciti a entrare nella camera da letto e hanno portato via diversi oggetti. La proprietaria, che si trovava al piano di sotto, si è resa conto del furto solo dopo. I ladri si sono mossi con agilità, approfittando dell’assenza e della luce del giorno. La polizia sta indagando per capire come siano entrati e se ci siano testimoni.

Ladri acrobati di pomeriggio nella villa di Davide Macchi, imprenditore conosciuto a Varese, titolare insieme al fratello del negozio di scarpe in corso Matteotti. Poco dopo le 18, mentre Macchi era impegnato nell'azienda di Brunello e in casa c'era solo la moglie, l'abitazione di via Tasso è stata presa di mira da una gang. I malviventi hanno studiato la villa nei dettagli, approfittando dei piani sfalsati che dividono le unità abitative della bifamiliare. Hanno aggirato le protezioni esterne, arrampicandosi con agilità sui muri e lasciando impronte delle scarpe sotto la finestra del primo piano.

