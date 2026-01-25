Lo sorprende di spalle mentre guarda le vetrine dei negozi e lo colpisce con un pugno poi lo rapina | denunciato 32enne straniero

Un cittadino straniero di 32 anni è stato denunciato dalla Polizia di Parma dopo aver sorpreso un passante alle spalle, colpendolo con un pugno e rapinandolo. L’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente ha ricostruito l’episodio, evidenziando le modalità dell’aggressione. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di controllo e tutela del territorio svolte dalle forze dell’ordine locali.

Un'indagine dei Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un cittadino straniero di 32 anni. L'uomo è ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un 34enne, anch'esso di origine straniera e residente in città. L'episodio si è verificato intorno alle 18:30 del 16 gennaio, mentre la vittima, percorrendo a piedi via D'Azeglio, si era fermata per osservare le vetrine dei negozi. Improvvisamente, una figura alle sue spalle lo ha colpito con un violento pugno alla testa, facendolo rovinare a terra.🔗 Leggi su Parmatoday.it

