In vista della partita tra Verona e Milan, il difensore Gabbia è tornato a disposizione dopo aver saltato l'allenamento di ieri. L'allenatore Max Allegri sta valutando di schierare la squadra con un modulo 3-5-2, tornando così alle origini. La formazione sarà decisa nelle prossime ore, mentre i giocatori continuano gli allenamenti preparatori alla sfida.

Come sappiamo, nella giornata di ieri l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha annullato la doppia seduta di allenamento, la motivazione? In mattinata aveva avuto risposte positiva dalla squadra. Una decisione alquanto trana, esotica, soprattutto dopo una brutta sconfitta come quella contro l'Udinese. Il tecnico livornese, infatti, al mattino aveva assistito ad un buon allenamento, con una reazione che non è dispiaciuta affatto, facendo decidere poi al mister di annullare il tutto nel pomeriggio. Come da scheda, quest'oggi sarà giorno libero, dunque Leao e compagni si ritroveranno domani per continuare a preparare la sfida contro il Verona in trasferta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Verona-Milan, Gabbia torna a disposizione. Ritorno alle origini col 3-5-2

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