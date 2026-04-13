Milan riprendono gli allenamenti A Verona il ritorno di Gabbia e un’altra novità

Il Milan ha ripreso gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello in vista della partita di campionato a Verona. La squadra si prepara alla trasferta e tra le novità spicca il ritorno di Matteo Gabbia in difesa, che sarà titolare nel match al 'Bentegodi'. Il tecnico ha convocato i giocatori per le sessioni di allenamento di questa giornata, concentrandosi sulla preparazione della sfida.

L'autogol di Davide Bartesaghi, il colpo di testa di Jurgen Ekkelenkamp e la precisa rasoiata di Arthur Atta hanno scritto, sabato pomeriggio a 'San Siro', lo 0-3 di Milan-Udinese. Sconfitta - la terza nelle ultime quattro partite - costata al Diavolo l'apertura ufficiale di una crisi e l'ingresso in battaglia per mantenere un posto utile ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League da qui a fine stagione. Dopo il pesante k.o. incassato meritatamente contro i friulani di Kosta Runjaic, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan ieri non si è allenato....🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, riprendono gli allenamenti. A Verona il ritorno di Gabbia e un’altra novità Allenamento Milan, focus su Gabbia: novità sul suo ritorno in campoIl Milan prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Cremonese, concentrando l’attenzione su carichi fisici, assetti tattici e... Appiano Gentile Inter: reprendono gli allenamenti, attesa per il ritorno di Thuram. Novità su Lautarodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...