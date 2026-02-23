Milan ottime notizie per Allegri | ecco l’esito degli esami di Gabbia | PM News

Matteo Gabbia si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo aver accusato dolore durante l’allenamento. L’esame ha escluso lesioni serie, offrendo una speranza per il suo ritorno in campo. Il difensore rossonero ha mostrato miglioramenti rispetto alle prime sensazioni di disagio, e i medici monitorano attentamente la sua condizione. La squadra aspetta aggiornamenti certi per pianificare le prossime settimane di lavoro.

Arrivano buone notizie per il Milan e tutti i suoi tifosi. Matteo Gabbia, dopo il problema accusato ieri sera nel riscaldamento prima di Milan-Parma a San Siro, si è sottoposto quest'oggi alla risonanza magnetica. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono state escluse lesioni muscolo-tendinee. Come già detto precedentement, gli esami hanno, fortunatamente, escluso lesioni di ogni tipo. Il difensore rossonero avrebbe riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, in vista anche dell'impegno di domenica 1 marzo alle re 12:30 contro la Cremonese in trasferta Nonostante la sua assenza in campo nel match di ieri, il numero 46 rossonero ha comunque voluto spendere alcune parole sula prestazione di ieri.