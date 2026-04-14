Addio pre-diabete | la rivoluzione per fermare il declino del pancreas

La Società Italiana di Diabetologia ha annunciato una modifica nel modo di affrontare il diabete di tipo 2, proponendo una nuova classificazione che si concentra su diversi stadi progressivi. Questa modifica mira a superare la definizione di pre-diabete, introducendo un approccio più dettagliato per identificare e trattare le prime fasi della condizione. La novità potrebbe influenzare le strategie di intervento e diagnosi in ambito clinico.

La gestione del diabete di tipo 2 sta per affrontare un cambiamento di paradigma fondamentale, con la Società Italiana di Diabetologia che sostiene una nuova classificazione basata su stadi progressivi per superare l’attuale concetto di pre-diabete. La proposta mira a identificare precocemente il declino delle cellule beta pancreatiche e la resistenza insulinica, permettendo interventi mirati prima che la patologia diventi conclamata. Roma, 14 aprile 2026. Il dibattito scientifico internazionale ha sollevato una questione cruciale per la salute pubblica: l’utilizzo del termine pre-diabete, introdotto dall’American Diabetes Association nel 2011, potrebbe essere insufficiente a descrivere la complessità della condizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio pre-diabete: la rivoluzione per fermare il declino del pancreas Dialisi addio, guarito dal diabete grazie a un trapianto di rene e pancreas col robot L’eccezionale doppio trapianto con tecnica robotica del Niguarda che ha liberato un uomo da diabete e dialisi. Pistoia, primarie decisive: la sfida per fermare il declinoLe sorti politiche di Pistoia si decideranno domani attraverso le consultazioni per le primarie, un appuntamento che la candidata al sostegno del...