S tasera in prima serata su Rai 1 va in onda la nuova stagione di Dalla strada al palco, che da quest’anno diventa Special. Il talent show – giunto alla quinta edizione – è come sempre dedicato ai busker, ovvero gli artisti di strada, pronti a salire sul palco per esibirsi ciascuno nella sua disciplina. Un’edizione ricca di novità e spettacolo con in giuria Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Bianca Guaccero regina di “Ballando con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X Leggi anche › Lutto per Bianca Guaccero, è morto il padre: «Il mio cielo ha perso una stella. La cometa» Dalla strada al palco Special, la nuova stagione del talent stasera 10 aprile su Rai 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Riparte su Rai 1 talent dedicato agli artisti di strada ideato da Carlo Conti

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Dalla strada al palco Special, al via su Rai 1 con Carlo Conti, Mara Venier e Frassica: ospiti Placido Domingo e MannoiaDalla strada al palco Special dal 10 aprile su Rai 1: Carlo Conti, Mara Venier, Frassica e Guaccero giudicano gli artisti di strada. Ospiti Placido Domingo e Mannoia ... lifestyleblog.it

Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo torna su Rai 1 come giudice: ecco dove lo vedremoDopo aver salutato il Festival di Sanremo, Carlo Conti è pronto a tornare in prima serata su Rai 1 nelle vesti di giudice. Carlo Conti ha salutato il Festival di Sanremo dopo due anni di conduzione ... comingsoon.it

Carlo Conti stasera in tv con il suo nuovo show su Rai 1, ecco dove vive il conduttore - facebook.com facebook