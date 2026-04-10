Riparte su Rai 1 talent dedicato agli artisti di strada ideato da Carlo Conti

Da iodonna.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

S tasera in prima serata su Rai 1  va in onda la nuova stagione di  Dalla strada al palco, che da quest’anno diventa Special. Il talent show – giunto alla quinta edizione – è come sempre dedicato ai busker, ovvero gli artisti di strada, pronti a salire sul palco per esibirsi ciascuno nella sua disciplina. Un’edizione ricca di novità e spettacolo con in giuria Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Bianca Guaccero regina di “Ballando con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X Leggi anche › Lutto per Bianca Guaccero, è morto il padre: «Il mio cielo ha perso una stella. La cometa» Dalla strada al palco Special, la nuova stagione del talent stasera 10 aprile su Rai 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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