Stasera su Rai 1 va in onda Sanremo Top, il programma condotto da Carlo Conti che ripercorre le principali esibizioni e momenti delle passate edizioni del Festival di Sanremo. L'evento, ideato originariamente da Pippo Baudo tra fine anni '90 e primi 2000, si concentra sulla selezione e la presentazione di brani e artisti che hanno partecipato alla manifestazione. Il format si basa su immagini e commenti, offrendo un viaggio tra le storie più note del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora finito. Dopo la finale che ha incoronato vincitore Sal Da Vinci col brano Per sempre sì, prosegue con Sanremo Top, due serate speciali in onda in prima serata su Rai1. L’appuntamento è fissato per sabato 7 e sabato 14 marzo in prima serata su Rai 1. La diretta, curata dalla regia di Maurizio Pagnussat, andrà in onda dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, con Carlo Conti che riprende le redini della serata per accompagnare il pubblico in questo viaggio di approfondimento post-festivaliero. Il format, ideato originariamente da Pippo Baudo negli anni '90 e riscoperto da Conti come omaggio al celebre presentatore, nasce storicamente come un post-Festival, volto a verificare l'impatto commerciale e la tenuta mediatica delle canzoni presentate sul palco dell'Ariston. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stasera su Rai 1 Sanremo Top: cos'è e come funziona il programma condotto da Carlo Conti

Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Carlo Conti quarto giudice specialeNicola Savino debutta su Rai 1 e lo fa con la benedizione di Carlo Conti, che l’ha voluto al timone di Tali e Quali, al via da oggi.

"Sanremo Top": Carlo Conti conduce due speciali su Rai 1 per celebrare il successo del Festival 2026Nel festival dedicato a Baudo, il conduttore riporta su Rai Uno lo storico post-Festival.

Tutti gli aggiornamenti su Stasera su Rai 1 Sanremo Top cos'è e....

Temi più discussi: 'Sanremo Top' stasera 7 marzo, come funziona lo show di Carlo Conti dopo il Festival; Sanremo 2026 non finisce mai: chi e cosa vedremo stasera a Sanremo TOP; Sanremo Top, anticipazioni: l’addio di Carlo Conti, scaletta ufficiale e chi canta stasera; Torna Sanremo Top: due speciali su Rai 1 con Carlo Conti. I big di nuovo sul palco e le classifiche FIMI.

Stasera su Rai 1 Sanremo Top: cos'è e come funziona il programma condotto da Carlo ContiEra stata un'idea di Pippo Baudo, in voga tra fine anni '90 e primi anni 2000; ora Carlo Conti la ripropone ... msn.com

Sanremo Top, anticipazioni: l’addio di Carlo Conti, scaletta ufficiale e chi canta staseraDopo il successo di Sanremo 2026, Carlo Conti conduce due serate speciali di Sanremo Top: i Big tornano sul palco e si scoprono le classifiche di vendita. libero.it

TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio! batte Italia Starter Pack e vola ai quarti di finale! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del - facebook.com facebook

C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top x.com