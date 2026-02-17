Cimitero monumentale | memorie femminili
Il Cimitero Monumentale di Verona ospita molte tombe di donne, e questa presenza evidenzia il ruolo delle donne nella storia locale. L’otto marzo, giornata dedicata alle donne, spinge a riflettere su come queste lapidi conservino ricordi e storie di figure femminili importanti. Un esempio concreto è la tomba della poetessa Isabella Moroni, decorata con sculture che rappresentano l’amore e la memoria, testimonianza di un passato ricco di emozioni.
«Il Cimitero Monumentale di Verona ha un ricco patrimonio storico e artistico e, data la ricorrenza dell'otto marzo, mi soffermerò sulle tombe di donne oppure sulle tombe con immagini femminili per raccontare la storia della città, delle famiglie e delle donne che riposano qui. Conosceremo le donne dall'epoca asburgica fino al periodo antecedente la II. Guerra mondiale e vi sarà difficile dimenticarvi di loro».Data: Domenica 8.3.2026Ora d'inizio = 10.
Al cimitero monumentale 300mila euro
Il commissario straordinario Guido Castelli ha annunciato un finanziamento di 300 mila euro destinato al cimitero monumentale.
Tra partiture e memorie: le voci femminili dell’opera riscoperte al Conservatorio Nicolini
Venerdì 30 gennaio, l’auditorium del Conservatorio Nicolini ha aperto le sue porte a un evento dedicato alle voci femminili dell’opera.
Cimitero monumentale di Modena - video 21 - Braglia, Formiggini, Stuffler - prima parte.
