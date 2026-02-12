L’Ateneo ha premiato le scuole con le migliori performance nel progetto “Donne in scienza”. Le classi vincitrici sono state premiate durante una cerimonia semplice ma significativa, che ha messo in luce il talento e la passione dei giovani studenti. La giornata ha confermato come l’interesse per la scienza e l’uguaglianza di genere possano crescere fin dalla scuola. Un segnale positivo per il futuro, con i giovani pronti a portare avanti questa battaglia.

"L’evento di oggi è il racconto di una rivincita silenziosa e potente, che nasce dall’amore per una grande scienziata e diventa sguardo sul futuro. Non una celebrazione del passato, ma un invito a cambiare prospettiva, è un discorso che intreccia gratitudine, orgoglio e inquietudine: la consapevolezza di un sapere che per secoli ha avuto una sola voce – quella maschile -, e insieme la forza delle parole che possono cambiare l’immaginario". Parole del giornalista Italo Carmignani, marito di Ursula Grohmann, la docente universitaria alla quale è stato intitolato il Premio, che l’Ateneo perugino conferisce alle scuole superiori in occasione della “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Donne in scienza". L’Ateneo premia le scuole. Ecco le classi vincitrici

