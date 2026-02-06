Mutilazioni genitali | Consulta regionale chiede intervento per proteggere le donne

La Consulta regionale femminile chiede un intervento deciso contro le mutilazioni genitali femminili. In occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero, le rappresentanti si sono rivolte alle istituzioni per rafforzare le misure di protezione delle donne. La pratica, riconosciuta come grave violenza, continua a colpire molte donne nel nostro Paese.

Il 6 febbraio, giorno della Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili — istituita nel 2012 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite — la Consulta regionale femminile contro le mutilazioni genitali delle donne ha chiesto un intervento istituzionale forte per fronteggiare questa pratica, ormai riconosciuta come una grave violenza sui diritti umani. L’evento, celebrato a Torino, ha visto l’intervento della consigliera Valentina Cera, delegata alla Consulta femminile regionale, e della presidente Fulvia Pedani, che hanno espresso il loro impegno per l’adozione di misure preventive e per la tutela delle vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mutilazioni Genitali

AiDOM è un’associazione italiana dedicata a fornire supporto a donne vittime di mutilazioni genitali femminili e di interventi demolitivi oncologici del pavimento pelvico.

Questa mattina, in tutta Italia, si sono svolte iniziative per ricordare il 6 febbraio, giornata contro le mutilazioni genitali femminili.

Mutilazioni genitali e matrimoni precoci in #kenya: le storie delle sopravvissute. #fgm #samburu

