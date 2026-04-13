Verona-Milan trasferta vietata ai tifosi rossoneri | l’AIMC prepara il ricorso Ecco cosa sta succedendo

Per la partita tra Verona e Milan, i tifosi rossoneri non potranno assistere all’incontro in trasferta. La decisione è stata presa e l’Associazione Italiana di Mediazione Calcistica (AIMC) sta preparando un ricorso contro questa restrizione. La questione riguarda il divieto di accesso ai supporter provenienti dalla Lombardia, che limita la presenza degli spettatori ospiti allo stadio.

L’ennesima trasferta senza tifosi rossoneri residenti in Lombardia è sempre più vicina. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in vista di Verona-Milan del 19 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto il blocco della vendita dei biglietti per il settore ospiti, in attesa di una decisione definitiva dell’organo competente. Una sospensione cautelare che, di fatto, anticipa il divieto. L’unico soggetto legittimato a impugnare l’eventuale provvedimento definitivo è l’AIMC, l’Associazione Italiana Milan Club, che ha già predisposto il ricorso. Il nodo principale riguarda le tempistiche: l’ufficialità del divieto potrebbe arrivare a ridosso della gara, rendendo necessario un intervento d’urgenza tra l’irrogazione della misura e il fischio d’inizio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri: l’AIMC prepara il ricorso. Ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: il comunicato della Curva Sud Napoli-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: “Decisione folle”La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile)...