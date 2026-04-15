Divieto trasferta Verona-Milan il TAR del Veneto risponde al ricorso dell’AIMC | ecco la decisione finale

Da pianetamilan.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il TAR del Veneto ha deciso in merito al ricorso presentato dall’AIMC riguardo al divieto di trasferta tra Verona e Milano per il club di calcio. La questione riguarda una restrizione imposta alle trasferte, che ha portato all’intervento giudiziario. La decisione finale del tribunale è stata comunicata di recente, chiudendo così il procedimento legale avviato dall’associazione. La vicenda ha coinvolto le autorità competenti in un contesto di tensione tra le parti.

La vicenda legata al divieto di trasferta per i tifosi del Milan residenti in Lombardia, in vista della sfida contro il Verona, ha conosciuto nelle ultime ore un nuovo sviluppo. Il Presidente del TAR del Veneto ha infatti respinto il ricorso presentato dall’AIMC contro il decreto che vieta la presenza dei sostenitori rossoneri al 'Bentegodi' per la gara di domenica 19 aprile. L’Associazione italiana Milan Clubs aveva impugnato non solo l’atto prefettizio, ma anche i provvedimenti collegati della Questura, del CASMS e dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tra le richieste avanzate vi era anche quella subordinata di consentire l’accesso almeno ai possessori della Carta Cuore Rossonero, richiamando precedenti analoghi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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