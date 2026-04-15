Divieto trasferta Verona-Milan il TAR del Veneto risponde al ricorso dell’AIMC | ecco la decisione finale

Il TAR del Veneto ha deciso in merito al ricorso presentato dall’AIMC riguardo al divieto di trasferta tra Verona e Milano per il club di calcio. La questione riguarda una restrizione imposta alle trasferte, che ha portato all’intervento giudiziario. La decisione finale del tribunale è stata comunicata di recente, chiudendo così il procedimento legale avviato dall’associazione. La vicenda ha coinvolto le autorità competenti in un contesto di tensione tra le parti.