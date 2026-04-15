Domenica 19 aprile si gioca la sfida tra Verona e Milan, con l’arbitro Daniele Chiffi incaricato di dirigere l’incontro. Nato nel 1984 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Padova, Chiffi ha già diretto in passato match che hanno coinvolto entrambe le squadre. Al VAR ci saranno altri ufficiali che assisteranno l’arbitro durante il match.

Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 aprile 2026, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona. L'arbitro Chiffi sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Zingarelli e Paolo Laudato. Il quarto uomo del match tra i gialloblu di APaolo Sammarco e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Massimi. Infine, al V.A.R., per Verona-Milan, designato Paolo Silvio Mazzoleni, che sarà assistito nel suo compito da Matteo Gariglio. Finora Doveri ha incontrato il Verona per 12 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, arbitro Chiffi: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

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