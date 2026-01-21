Andrea Colombo, arbitro della Sezione A.I.A. di Como, sarà l’ufficiale di gara di Roma-Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026. La partita si disputerà domenica 25 gennaio alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'. Di seguito, un’analisi dei precedenti dell’arbitro con le due squadre e i componenti del VAR coinvolti.

Sarà Andrea Colombo, classe 1990, della sezione A.I.A. di Como, a dirigere Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 25 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma. L'arbitro Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi. Il quarto uomo del match tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Zufferli. Infine, al V.A.R., per Roma-Milan, designato Marco Di Bello, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso. LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, arbitro Colombo: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

Leggi anche: Milan-Roma, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

Leggi anche: Inter-Milan, arbitro Sozza: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: c'è Chiffi per Roma-Torino, Lazio-Como a Fabbri; Serie A – Designazioni arbitrali: Zufferli a Milano e Di Bello a Udine; Grande gara del Como, ma il Milan vince al Sinigaglia; Formazioni ufficiali Genoa-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Yerry Mina, Ostigard, Colombo, Messias, Palestra e Kilicsoy.

Verso Roma-Milan, arbitra Colombo: i precedentiIl fischietto di Como dirigerà il big match tra giallorossi e rossoneri allo Stadio Olimpico. Un incrocio in stagione, la vittoria in casa della Fiorentina ... ilromanista.eu

Roma-Milan, scelto l’arbitro della gara dell’OlimpicoL’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, che vede la Roma ospitare il Milan all’Olimpico, il 25 gennaio alle 20.45. A dirigere la sfida sarà Andrea Colombo della ... msn.com

#Milan, #Leao va di corsa: ieri da solo a Milanello da vero leader con la Roma nel mirino - facebook.com facebook

. @acmilan, @lukamodric10 verso una maglia da titolare a Roma dopo il turno da … vice di #Allegri! - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com