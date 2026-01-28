Bologna-Milan arbitro Manganiello | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR
Gianluca Manganiello sarà l’arbitro di Bologna-Milan, in programma martedì sera allo stadio Dall’Ara. Il fischietto torinese, classe 1981, ha già diretto diverse partite tra le due squadre in passato. Questa volta, tra le sue decisioni e il VAR, i tifosi sono già in allerta. La partita si presenta importante e l’arbitro dovrà gestire con attenzione ogni episodio in campo.
Sarà Gianluca Manganiello, classe 1981, della sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), a dirigere Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. L'arbitro Manganiello sarà coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi e Alex Cavallina. Il quarto uomo del match tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Ivano Pezzuto. Infine, al V.A.R., per Bologna-Milan, designato Paolo Silvio Mazzoleni, che sarà assistito nel suo compito da Davide Ghersini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
