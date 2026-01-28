Bologna-Milan arbitro Manganiello | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Gianluca Manganiello sarà l’arbitro di Bologna-Milan, in programma martedì sera allo stadio Dall’Ara. Il fischietto torinese, classe 1981, ha già diretto diverse partite tra le due squadre in passato. Questa volta, tra le sue decisioni e il VAR, i tifosi sono già in allerta. La partita si presenta importante e l’arbitro dovrà gestire con attenzione ogni episodio in campo.

