Vernacular photography | everyday life images – extraordinary stories
La galleria Leòn apre una mostra dedicata alla fotografia vernacolare, intitolata “Vernacular Photography: Everyday Life Images – Extraordinary Stories”. L’esposizione si concentra sulle immagini della vita quotidiana e sulla loro capacità di raccontare storie insolite. Le fotografie presentate ritraggono momenti di uso comune e dettagli di vita di tutti i giorni, trasformandoli in testimonianze visive di narrazioni straordinarie.
Galleria Leòn presenta la mostra “Vernacular Photography: Everyday Life Images – Extraordinary Stories”, un percorso dedicato alla forza narrativa della fotografia vernacolare.Le foto vernacolari sono scatti realizzati da persone comuni per documentare momenti di vita quotidiana: ritratti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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