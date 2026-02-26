Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio | Bringing stories to life | digital storytelling in the English classroom
Un nuovo webinar gratuito dedicato ai docenti di inglese, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, invita a scoprire come integrare il digital storytelling nelle lezioni. L'appuntamento offre strumenti pratici per rendere le lezioni più coinvolgenti attraverso l'uso di storie digitali, stimolando la creatività degli insegnanti e migliorando l'apprendimento degli studenti. La partecipazione è aperta a tutti i docenti interessati a innovare il proprio metodo didattico.
Webinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Quando: Mercoledì 18 marzo 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Questo webinar, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, esplora il potenziale del digital storytelling come strumento didattico per l’insegnamento dell’inglese. Durante l’incontro scoprirai come: • progettare narrazioni digitali che uniscano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudioQuando: Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Teaching...
Teaching Debate in the English classroom è un webinar gratuito, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, rivolto ai docenti di inglese interessati a conoscere il debate come metodologia didattica per l’insegnamento della lingua inglese. - facebook.com facebook