Verifiche sulla transitabilità | chiude temporaneamente il ponte sul fiume Sisto

A partire dalla mezzanotte di giovedì 16 aprile, il ponte sul fiume Sisto a Terracina sarà chiuso temporaneamente per verifiche sulla transitabilità. La chiusura durerà fino a nuove comunicazioni e riguarda la strada che collega le due sponde del fiume. Durante questo periodo, sarà vietato il transito di veicoli e pedoni sul ponte. La decisione è stata presa per permettere i controlli necessari sulla struttura.

Chiusura temporanea del ponte sul fiume Sisto, a Terracina, a partire dalla mezzanotte di giovedì 16 aprile. Il provvedimento, comunicato dall'amministrazione comunale, è stato reso necessario per consentire le verifiche per la transitabilità in sicurezza della struttura provvisoria. L’ordinanza.🔗 Leggi su Latinatoday.it Nuovo ponte sul fiume Sisto, 150mila euro dalla Provincia per la realizzazioneArrivano dalla Provincia di Latina 150mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Sisto. Roma: precipita da Ponte Sisto nel fiume Tevere, donna salvata dai vigili del fuocoMomenti di apprensione si sono verificati questa mattina a Roma, precisamente intorno alle 9, quando una donna è precipitata dal Ponte Sisto nel... Si parla di: Terracina, chiude per verifiche il Ponte sul Sisto, certificato di transitabilità scaduto; La Calabria nella morsa del maltempo: Anas al lavoro senza sosta per garantire sicurezza e viabilità sulla rete stradale. Terracina, chiude per verifiche il Ponte sul Sisto, certificato di transitabilità scadutoTERRACINA – È stata disposta la chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto a partire dalle 00:00 di giovedì 16 aprile dal momento che è necessario eseguire le verifiche per la transitabilità in sic ... radioluna.it