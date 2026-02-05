Nuovo ponte sul fiume Sisto 150mila euro dalla Provincia per la realizzazione

La Provincia di Latina stanzia 150mila euro per costruire un nuovo ponte sul fiume Sisto. I lavori partono a breve, portando miglioramenti alla viabilità nella zona. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni tra le autorità locali.

Arrivano dalla Provincia di Latina 150mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Sisto. Così l'ente di via Costa ha confermato il proprio impegno per il ripristino definitivo della viabilità sull'ex strada provinciale Badino. Il contributo è destinato al Comune di Terracina per la.

