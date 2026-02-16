Roma | precipita da Ponte Sisto nel fiume Tevere donna salvata dai vigili del fuoco
Una donna è finita nel Tevere questa mattina a Roma dopo essere caduta dal Ponte Sisto, probabilmente a causa di un malore. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, riuscendo a salvarla e portarla in salvo sulla riva. La donna è stata trovata in acqua poco prima delle nove, mentre tentava di aggrapparsi a un tratto di muro.
Momenti di apprensione si sono verificati questa mattina a Roma, precisamente intorno alle 9, quando una donna è precipitata dal Ponte Sisto nel fiume Tevere. L’allerta è scattata immediatamente e i vigili del fuoco, appena ricevuta la chiamata dalla sala operativa, si sono prontamente attivati per intervenire sul posto, supportati dai sommozzatori. Operazioni di soccorso nel Tevere. La forte corrente del fiume ha trascinato la donna verso Ponte Marconi, dove i soccorritori sono riusciti a raggiungerla e a trasportarla su un gommone, attuando immediatamente le manovre salvavita necessarie per stabilizzarla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
