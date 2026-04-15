Vent’anni di formazione | tre appuntamenti per raccontare il legame tra ABF e territorio

In occasione di un evento speciale, sono stati organizzati tre incontri dedicati a esplorare il rapporto tra l’Associazione di categoria e il territorio locale. La formazione professionale viene presentata come elemento fondamentale nel favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e nel soddisfare le richieste delle imprese. La serie di appuntamenti si inserisce nel percorso di un’organizzazione che da vent’anni si impegna in iniziative a favore della crescita economica e sociale della zona.

La Formazione Professionale ha un ruolo sempre più centrale nello sviluppo del territorio, vista la sua prerogativa dell’accompagnare i giovani verso il lavoro e rispondendo alle esigenze delle imprese. In occasione del ventesimo anniversario, Azienda Bergamasca Formazione promuove una serie di iniziative pensate per creare momenti di incontro e confronto con comunità, famiglie e realtà locali. Nel calendario degli “ E20 di ABF ”, in questa settimana si terranno tre eventi che mettono al centro il dialogo tra scuola e territorio, offrendo momenti per approfondire il valore della formazione professionale oggi. . Una valle in formazione: dialogo tra scuola, imprese e territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il Museo della Figurina si prepara a compiere vent’anni e riapre al pubblico con tante storie da raccontareÈ ormai sinonimo di figurina rara e ora all’immagine di Pier Luigi Pizzaballa della raccolta Calciatori 1963/64 della Panini viene riservato anche...

Temi più discussi: Leone XIV in Algeria. Ad Annaba sulle orme di Agostino: una fondazione, vent’anni di dialogo e pace; Una Rondine vola in Sardegna, Alghero ospita tre giornate di formazione e coprogettazione per scuole e comunità educante; Il corso di laurea in Educazione Professionale compie 20 anni: l'Università di Trento festeggia con un convegno; Scuola Librai Italiani festeggia ventennale a Orvieto con ospite Antonio Manzini.

Leone XIV in Algeria. Ad Annaba sulle orme di Agostino: una fondazione, vent’anni di dialogo e paceAgostino era africano. Nacque a Tagaste, nell’attuale Algeria, fu battezzato a Milano e lasciò un’eredità spirituale e intellettuale che continua ad attraversare i secoli e le sponde del Mediterraneo. agensir.it

Grande festa per i vent’anni di attività della Monday Orchestra con Fabrizio Bosso special guest domenica 26 aprile al Blue Note di MilanoSul palco del jazz club milanese, la formazione diretta da Luca Missiti festeggerà il ventesimo compleanno con un repertorio ideato per l’occasione, eseguendo brani originali composti da alcuni musici ... mi-lorenteggio.com

Mi torna tra le mani questa mia vignetta di vent'anni fa, con Capirex e la Desmosedici che non aveva tanta voglia di "voltare", come più avanti avrebbe detto il Dovi. Forzandola "un pelino", Loris anche in quel 2006 la portò a vincere tre GP dopo i due dell'anno - facebook.com facebook