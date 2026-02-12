Il Museo della Figurina si prepara a compiere vent’anni e riapre al pubblico con tante storie da raccontare

Il Museo della Figurina di Modena si appresta a festeggiare i suoi vent’anni di attività. Dopo una chiusura, riapre al pubblico con nuove mostre e tante storie da scoprire. Tra le attrazioni, c’è anche uno spazio dedicato alle figurine più rare, come quella di Pier Luigi Pizzaballa della raccolta Calciatori 196364 della Panini. I visitatori potranno ammirare da vicino pezzi unici e rivivere anni di passione per il calcio e le figurine.

È ormai sinonimo di figurina rara e ora all’immagine di Pier Luigi Pizzaballa della raccolta Calciatori 196364 della Panini viene riservato anche uno spazio speciale al Museo della Figurina di Modena. La novità rappresenta una delle iniziative del programma dei 20 anni del Museo, inaugurato nel dicembre del 2006, e sarà visibile con la riapertura al pubblico di mercoledì 18 febbraio. Proprio dal 18 febbraio, inoltre, l’istituto culturale gestito da Fondazione Ago presenta un omaggio a Giuseppe Panini a trent’anni dalla scomparsa. A lui, fondatore insieme ai fratelli dell’azienda modenese di figurine, infatti, si deve la nascita del Museo grazie alla donazione al Comune di Modena della sua collezione personale di figurine storiche e altri materiali raccolti nel tempo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il Museo della Memoria Locale riapre al pubblico nel 2026, dopo una chiusura durata dal 2020.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il Museo della Figurina celebra vent’anni di apertura al pubblico; Oggetti in cerca di storie, un laboratorio per bambini legato alla mostra di Paolo Ventura; Oggetti in cerca di storie; Nasce ‘Calciatrici’, la seconda edizione dell’album Panini. Lunedì 9 la presentazione al Salone d’Onore del CONI.

Modena, il museo della Figurina celebra l'introvabile PizzaballaChe Cultura: Quando il fotografò fece gli scatti ai giocatori, operazione che all’epoca non era certo così consueta come oggi, il portiere bergamasco era infortunato ... lapressa.it

Il Museo della Figurina intitolato ai fratelli PaniniModena, 12 luglio 2014 - Il Museo della Figurina di Modena è ora ufficialmente intitolato ai Fratelli Panini dopo la proposta avanzata alcuni mesi fa proprio dal Carlino Modena. Con l’autorizzazione ... ilrestodelcarlino.it

Ultima occasione per entrare nel meraviglioso mondo di Paolo Ventura! Fino a domenica 8 febbraio potete visitare la sua mostra a Palazzo Santa Margherita e al Museo della Figurina. E sabato 7 vi aspettano una visita guidata e il laboratorio per bambini - facebook.com facebook