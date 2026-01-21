La Gelateria Enea di Opera Milano propone un'esperienza di gusto autentica, unendo artigianalità e ricerca di qualità. Specializzata in cioccolato Bean to Bar e pasticceria d’eccellenza, offre prodotti realizzati con ingredienti selezionati, garantendo sapori autentici e raffinati. Un punto di riferimento per chi cerca un gelato artigianale e dolci di alta qualità, in un ambiente sobrio e accogliente, ideale per ogni occasione.

La Gelateria Enea di Opera Milano: artigianalità, cioccolato Bean to Bar e pasticceria d’eccellenza che conquista al primo assaggio.. In via Dante Alighieri 6, a Opera Milano, c’è un indirizzo che profuma di cioccolato, crema e passione. Gelateria Enea non è solo una gelateria: è una caffetteria, una pasticceria, un laboratorio a vista dove ogni gesto racconta una storia. Ad accoglierti c’è Elia, titolare e anima del locale. “In questo lavoro ci mettiamo tanta passione. La qualità è fondamentale.” E si sente. Perché Gelateria Enea nasce da un sogno, da quarant’anni di esperienza e da tredici anni di attività che hanno trasformato un’idea in un punto di riferimento per chi cerca il gusto autentico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Gelateria Enea: il gusto che nasce da un sogno

